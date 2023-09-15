«ТМХ-Электротех» успешно осваивает капитальный ремонт двигателей для электровозов ЭП20

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«ТМХ-Электротех» (входит в состав компании «ТМХ-Энергетические решения») осваивает новое для себя направление работы — капитальный ремонт тяговых электродвигателей ДТА-1200А, предназначенных для привода колесных пар скоростного двухсистемного пассажирского электровоза ЭП20.

Работа ведется в рамках договора с Новочеркасским электровозостроительным заводом (входит в состав Трансмашхолдинга), который осуществляет фирменное сервисное обслуживание локомотивов ЭП20.Капитальный ремонт позволяет полностью восстановить ресурс двигателя ДТА-1200А и ввести его в эксплуатацию до следующего среднего ремонта, который, согласно регламентам, проводится через 1 500 000 км.

Право производить капитальные ремонты ТЭД ДТА-1200А предприятие получило в конце 2022 года. По итогам оценки результатов приемочных испытаний шести двигателей, комиссия, в состав которой вошли представители заказчика (ОАО «Российские железные дороги») и «ТМХ-Электротеха», подтвердила, что завод обладает достаточной технологической оснащенностью производства, и присвоила ремонтной технологической документации литеру «РО1».

За 8 месяцев 2023 года на производстве проведен капитальный ремонт 34 двигателей ДТА-1200А.ТМХ является крупнейшим в России разработчиком и производителем подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта, а также среднеоборотных двигателей различного назначения. Работы по созданию новых моделей подвижного состава и двигателей осуществляют действующие в рамках группы ТМХ инжиниринговые компании «ТМХ Инжиниринг» и «Инжиниринговый центр двигателестроения ТМХ», подразделения которых расположены в 10 городах и насчитывают в общей сложности более 1300 сотрудников.