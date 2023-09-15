Удивительные кадры старта космического корабля «Союз МС-24»

Всех причастных с успешным запуском! «Союз МС-24» стартовал с космодрома Байконур в 18:44. Он доставит на МКС: Олега Кононенко (Роскосмос); Николая Чуба (Роскосмос); Лорал О’Хара (NASA).Примерно через 8 минут после запуска корабль вышел на околоземную орбиту высотой около 200 км. Все три ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» отделились штатно, антенны и солнечные батареи раскрыты. «Союз МС-24» двигается к МКС по сверхбыстрой схеме — всего два витка вокруг Земли.

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