Новости благоустройства территорий
Пляж на берегу Живописной бухты в Подмосковье
Пляж в Живописной бухте расположен в непосредственной близости с новым ЖК, жители которого, очевидно, будут его основными посетителями.
Пешеходный мост в городе Бор
Воздушная переправа с несущими конструкциями из алюминия — часть проекта комплексного благоустройства общественного пространства «Борское Волгоречье»
Гостиничный комплекс с пляжем в Анапе «Джамайка»
Отель, архитектура которого возникла из безмятежности детских ощущений отдыха «на море», а его линии из любви к прибалтийской и крымской модернистской архитектуре
Зеркальный домик под Пятигорском
Модульный домик с зеркальными стенами, благодаря которым он буквально растворяется в окружающем ландшафте
Благоустройство Стахановского озера в Электрогорске
Главная задача проекта благоустройства была в том, чтобы закольцевать систему общественных пространств Электрогорска, встроив недостающий пазл — берег Стахановского озера
Благоустройство набережной «Рыбная деревня» в Калининграде
Проект набережной «Рыбная деревня» реализован в рамках программы по благоустройству «Музейного квартала» — маршрута по историческому центру Калининграда протяженностью более семи километров. Программа приурочена к 300-летию со дня рождения Иммануила Канта, которое будут отмечать в 2024 году
- Новости благоустройства территорий
- Новости благоустройства городов России
- Новости благоустройства территорий