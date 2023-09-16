Новости благоустройства территорий

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Пляж на берегу Живописной бухты в Подмосковье

Пляж в Живописной бухте расположен в непосредственной близости с новым ЖК, жители которого, очевидно, будут его основными посетителями.

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Пешеходный мост в городе Бор

Воздушная переправа с несущими конструкциями из алюминия — часть проекта комплексного благоустройства общественного пространства «Борское Волгоречье»

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Гостиничный комплекс с пляжем в Анапе «Джамайка»

Отель, архитектура которого возникла из безмятежности детских ощущений отдыха «на море», а его линии из любви к прибалтийской и крымской модернистской архитектуре

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Зеркальный домик под Пятигорском

Модульный домик с зеркальными стенами, благодаря которым он буквально растворяется в окружающем ландшафте

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Благоустройство Стахановского озера в Электрогорске

Главная задача проекта благоустройства была в том, чтобы закольцевать систему общественных пространств Электрогорска, встроив недостающий пазл — берег Стахановского озера

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Благоустройство набережной «Рыбная деревня» в Калининграде

Проект набережной «Рыбная деревня» реализован в рамках программы по благоустройству «Музейного квартала» — маршрута по историческому центру Калининграда протяженностью более семи километров. Программа приурочена к 300-летию со дня рождения Иммануила Канта, которое будут отмечать в 2024 году

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