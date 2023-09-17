«Школа мечты» за 139 дней

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Новую школу на 300 мест в селе Тургиново Тверской области военные строители возвели в рекордные сроки.

Учебное заведение открылось 1 сентября. Чтобы в День знаний за парты сели первые ученики, на площадке круглосуточно трудились 734 человека, было привлечено 34 единицы техники. Объект построили и сдали всего за 139 дней.

«Благодарю военных строителей за бесценный подарок! В кратчайшие сроки, словно по мановению волшебной палочки, мы получили „школу мечты“! Это профессионалы самого высокого уровня!», — поделилась директор общеобразовательного учреждения Ольга Карасёва.

Ежедневно два школьных автобуса привозят сюда 190 учеников из 12 посёлков Тверской области. По словам директора, даже после начала учебного года родители продолжают подавать заявки на обучение их детей именно в Тургиново, отмечая высокий уровень качества образования и оснащения.

«Мы и мечтать не могли о таком! У нас есть даже электронная таблица Менделеева с голосовым сопровождением, современные технологии — в каждом кабинете. Нашим деткам очень повезло!», — отметила Ольга Карасева.

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Во дворе ребят встречает спортивная площадка с тренажёрами, футбольное поле, баскетбольная площадка и зона с мягким покрытием для проведения торжественных мероприятий.

Внутри здания расположена своременная библиотека с IT-зоной в читальном зале. Есть большие актовый и спортивный залы, бассейн, столовая на 150 мест.

Во всех кабинетах установлены интерактивные доски, ускорить изучение иностранных языков должны помочь лингафонные классы.

Инновационные технологии ждут и школьников, желающих углубленно изучать естествознание и технические дисциплины.

Кабинеты химии и биологии разделены на две части: для теоретических занятий и практики. У каждого учителя, кроме своего кабинета, есть лаборантская с коллекцией необходимых приборов и наглядный пособий. Класс физики оснащён наборами для лабораторных работ по оптике, акустике, механике электростатике и электродинамике, изучению тепловых явлений.

Для мальчиков оборудованы столярная и слесарная мастерские. Для девочек — класс домоводства. Он разделён на два кабинета: в одном из них школьницы будут учиться готовить, в другом — шить. Для маленьких хозяек установлены сервировочные столы, встроенные варочные панели и духовки, новые швейные машинки.

Есть в новой школе и кабинет тактической медицины. Здесь школяры получают навыки оказания первой помощи. С помощью манекенов дети учатся делать искусственное дыхание, ставить капельницы и уколы, измерять давление и снимать кардиограмму. Муляжи установлены и в кабинете ОБЖ.

Для детей с ограниченными возможностями оборудованы специальные санитарные комнаты, пандусы и лифт.

К Тургиновской СОШ присоединен новый двухэтажный детский сад на 80 мест.