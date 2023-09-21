Ростех поставил в войска партию модернизированных гаубиц «Мста-С»

В рамках выполнения государственного оборонного заказа 2023 года Ростех поставил Минобороны РФ первую партию новых модернизированных самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С».

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Усовершенствованная «Мста» может работать в режиме «огневой налет», имеет уникальные тактико-технические характеристики, среди которых мобильность, высокая скорострельность, возможность ведения огня разными типами снарядов.

Самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-С» оснащены модернизированной автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО-М) с улучшенными точностными характеристиками и с возможностью отображения электронной карты местности. АСУНО обеспечивает выполнение противоогневого маневра с автономным определением текущих координат, автоматический расчет установок для стрельбы с закрытых огневых позиций. Наводка орудия и ее восстановление после выстрела осуществляется автоматически. Стрельба прямой наводкой возможна в том числе в горной местности. Кроме того, снижена заметность гаубицы в радиолокационном, тепловом и оптическом диапазонах.

«Артиллерия — бог войны, в очередной раз это подтвердилось в зоне СВО. От ее эффективности во многом зависит успех на поле боя, а потому мы уделяем особое внимание усовершенствованию наших артиллерийских систем. В результате модернизации одна из лучших в мире самоходных гаубиц „Мста-С“ существенно расширила свои возможности. Теперь она может работать в режиме „огневой налет“ и поражать цель одновременно несколькими снарядами по разным траекториям. Это уменьшает время нахождения установки на огневой позиции, позволяет быстро уходить от ответного удара. Кроме того, боевые машины оборудованы модернизированными механизмами системы заряжания, за счет чего прицельная скорострельность при использовании возимого боезапаса достигает 10 выстрелов в минуту», — сообщили в кластере обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех.

2С19М2 «Мста-С» получила автономный агрегат питания с кондиционерной приставкой, благодаря которому улучшены условия обитания экипажа. У водителя-механика появилось автоматизированное рабочее место, которое дает информацию о состоянии всех систем машины.