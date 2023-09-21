ГТЛК поставила 23 автобуса в Нижегородскую область

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Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставила все автобусы по заключенному в июле контракту в Нижегородскую область в рамках инвестпроекта по масштабному обновлению городского пассажирского транспорта с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Все 23 автобуса ПАЗ среднего класса из линейки «ВЕКТОР NEXT» были переданы одной партией местному перевозчику ООО «СолоАвто». Общественный транспорт предназначен для работы на маршрутах в Нижегородской области.

Поставка техники проведена в рамках мер поддержки Минтранса России по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

Инвестпроект по обновлению городского пассажирского транспорта с использованием средств ФНБ утвержден Правительством Российской Федерации в январе 2023 года. Проект предусматривает поставку российским транспортным компаниям 4130 автобусов в 2023-2024 гг. На его реализацию планируется направить 73,3 млрд рублей, из которых 44 млрд рублей приходится на средства ФНБ и 29,3 млрд рублей — на заемное финансирование. На текущий момент ГТЛК передала в лизинг по проекту свыше 450 автобусов.