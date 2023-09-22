В Калуге открылся Федеральный технопарк профессионального образования

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21 сентября Калуга стала первооткрывателем Федерального технопарка профессионального образования.

Технопарк профессионального образования — совместный проект Министерства просвещения Российской Федерации и Правительства Калужской области. Это первое в России учреждение, где готовят специалистов для 15 отраслей промышленности: от микроэлектроники до тяжёлого машиностроения. Он создан в рамках федерального проекта Министерства просвещения России «Профессионалитет» государственной программы России «Развитие образования».

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Здесь на площади 28 тыс. м2 разместятся 30 лабораторий для восьми отраслей реального сектора экономики, среди которых отрасли машиностроения, информационных технологий, полиграфии, электротехнической промышленности, лёгкой, атомной отрасли, сельского хозяйства.

Планируется, что в центре профобразования ежегодно будут обучаться и стажироваться около 3 тыс. студентов и примерно 5 тыс. специалистов смогут повысить квалификацию более чем по 80 программам.

В преподавательский штат определено уже 25 преподавателей из разных городов страны, которые будут первыми повышать квалификацию в Калуге.

Технопарк был открыт на месте бывшего торгово-развлекательного центра «Новый дом».

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https://ftpokaluga.ru/

Фото — https://nikatv....0kf72d902498226