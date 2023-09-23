Более 2 млн тонн зерновых собрано в Нижегородской области

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Предприятия агропромышленного комплекса Нижегородской области обновили 30-летний результат по сбору зерновых. Зерновые культуры в регионе убраны с площади 605 тысяч гектаров — это 94% засеянных площадей.

Собрано более 2 млн тонн зерна, что является лучшим результатом с 1992 года.

По данным регионального Минсельхоза, наибольшее количество зерна получено в муниципальных образованиях южной зоны Нижегородской области. В частности, в Сеченовском муниципальном округе собрано более 151 тыс. тонн зерна, в Краснооктябрьском — более 137,1 тыс. тонн, в Гагинском — более 111 тыс. тонн.

Аграрии уже серьезно превысили уровень прошлого года, когда был произведён наибольший за последние 30 лет объём зерна (1,749 млн тонн). В последние годы предприятия активно модернизировали парк техники, пользовались различными мерами поддержками. Все это напрямую влияет на результаты.

Уборочная кампания в Нижегородской области продолжается. Ведётся уборка зерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощей, сахарной свеклы, рапса, льна, сои.

Урожайность по основным культурам превышает уровень прошлого года. Например, урожайность зерновых выше на 19%, картофеля — на 16%.