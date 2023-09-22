Новое пассажирское судно «Иния» разработки ОСК спущено на воду

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В Калининградской области прошла церемония вывода из цеха и спуска на воду нового пассажирского судна «Иния», построенного по проекту АО «НИПТБ «Онега» (входит в ОСК).

Новое пассажирское судно «Иния» разработано АО «НИПТБ «Онега» (входит в ОСК) по заказу компании АО «Машпромлизинг» (входит в ОСК) и стало развитием проекта «Соталия». Проект «Иния» реализуется по инициативе руководства Псковской области в рамках программы по организации речных пассажирских перевозок и экскурсионных маршрутов. Судно было заложено в январе 2023 года, его строительство проходило на ООО «Ушаковские верфи» (Калининградская область).

При разработке проекта максимально использованы отечественные комплектующие и оборудование. Судно одним из первых должно получить заключение СТ-1, подтверждающее выполнение требований к импортозамещению при проектировании и строительстве судна. После спуска на воду судну предстоит подтвердить свои проектные показатели на швартовных и ходовых испытаниях «Иния» сможет принять на борту до 54 пассажиров. На судне также предусмотрена перевозка маломобильных групп населения: отсутствуют пороги, что значительно упрощает использование специальных средств передвижения.

Ранее в июне 2023 года в Нижнем Новгороде состоялось открытие экскурсионно-прогулочного маршрута российского круизного и пассажирского судна речного класса «Соталия», построенного по заказу Объединенной судостроительной корпорации. Как и проект «Соталия», «Иния» получила название в честь вида пресноводного речного дельфина, обитающего в Амазонке. Элементы дизайна судна имеют определенное сходство с контуром дельфина, выпрыгнувшего из воды.