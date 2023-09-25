Майнская ГЭС: модернизация

На Майнской ГЭС в рамках программы комплексной модернизации (ПКМ) гидроэлектростанций РусГидро завершена замена всех блочных силовых трансформаторов.

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Новое оборудование изготовлено в России и отвечает всем современным требованиям по эффективности и надежности работы.

Ранее установленные на станции трансформаторы были введены эксплуатацию более 30 лет назад. Их нормативный срок службы истек, в связи с чем было принято решение о замене оборудования. Новые трансформаторы Майнской ГЭС отечественного производства оборудованы современными системами мониторинга и безопасности. В течение 2021-2023 гг. их замена производилась поэтапно — по трансформатору в год.

Ввод новых трансформаторов в работу синхронизирован с процессом полной замены гидроагрегатов станции, также выработавших нормативный срок службы. Уже заменены два из трех гидроагрегатов, последний планируется заменить в 2023 году.

Обновление Майнской ГЭС не ограничивается гидроагрегатами и трансформаторами. Уже заменено устаревшее оборудование распределительного устройства на современное КРУЭ 220 кВ, генераторные выключатели и электрические защиты. К моменту завершения работ на станции также будут введены в эксплуатацию маслохозяйство, электрооборудование собственных нужд, выполнены отделочные работы в машинном зале ГЭС.

Справка: Майнская ГЭС расположена на реке Енисей в Хакасии, ниже крупнейшей электростанции России — Саяно-Шушенской ГЭС — и выполняет функции ее контррегулятора. Водохранилище Майнской ГЭС регулирует колебания уровня воды, которые возникают при смене режимов Саяно-Шушенской ГЭС. Таким образом, самая мощная ГЭС России может без последствий для водопользователей ниже по течению изменять свою мощность в соответствии с потребностями энергосистемы. Установленная мощность Майнской ГЭС — 321 МВт. Всего с момента ввода в эксплуатацию Майнская ГЭС выработала более 48 млрд кВт.ч возобновляемой электроэнергии.

© rushydro.ru

© rushydro.ru

© rushydro.ru