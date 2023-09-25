Разработано мобильное приложение для помощников агрономов

© Фото из открытых источников

ИТ-компания «Протон» разработала мобильное приложение для мониторинга сельскохозяйственных полей силами специалистов, не имеющих агрономического образования. Летом 2023 года приложение уже активно использовалось в Нижегородской области холдингом «Агат Агро».

В агропромышленной отрасли России быстро развиваются крупные хозяйства — агрохолдинги, обрабатывающие десятки, а то и сотни тысяч гектар сельскохозяйственных угодий. При этом руководство таких холдингов часто испытывает сложности с получением точной информации о состоянии полей. Во-первых, сотрудники на местах могут заниматься приписками, приукрашивая результаты своей работы. А во-вторых, зачастую не имеют точной информации сами — агрономы подразделений попросту не успевают объехать все поля. Поэтому в современных хозяйствах получила распространение новая профессия — агроскаут (от англ. scouting — разведка). Это сотрудники, не имеющие высшего агрономического образования, которые контролируют состояние посевов по специально подготовленным заданиям. К примеру, они должны определить количество растений на квадратном метре в заданной точке, их высоту, стадию вегетации, наличие вредителей, признаков заболевания и т. п. Выполнив необходимые замеры, агроскаут заносит полученные данные в блокнот, затем переносит их в таблицу Excel и отправляет отчет. Однако, такая система неудобна, данные могут искажаться, кроме того, необходим объективный контроль и за работой самого скаута.

К началу сельскохозяйственного сезона 2023 года ИТ-компания «Протон » по заказу нижегородского агрохолдинга «Агат Агро» разработала мобильное приложение для автоматизации работы агроскаутов, которое устанавливается на смартфоны под управлением ОС Android или iOS. Благодаря ему, работа этих специалистов агрохолдинга теперь строится так. К агроскауту приходит задание посетить место на поле с точно указанными координатами, где нужно выполнить точный перечень замеров. При этом скаут видит в приложении не только указанную точку на карте, но и свое положение, и может сориентироваться на местности. При выполнении работ скаут помимо заполнения чек-листа делает фотоотчет. Приложение работает и при отсутствии связи в данном месте. А в тот момент, когда связь появляется, материалы отчета и фотография с данными о месте и времени съемок выгружается в систему оперативного учета агроуправления, после чего главный агроном и руководитель агроскаутов дает оценку результатов выполненной работы.

Благодаря такой системе работы агрономы получают точную, оперативную и объективную информацию о том, как развиваются растения на каждом поле, как оно обрабатывается, как откликается на удобрения, что ему угрожает и какие работы здесь еще необходимо провести? В результате появляется информация для понимания, какую доходность можно ожидать с конкретного поля, как эффективно использовать на нем ресурсы и как добиться максимального результата в текущих условиях.

Программные продукты со схожим функционалом уже присутствуют на рынке, в том числе, и российского происхождения, но они плохо дорабатываются под индивидуальные требования компаний и сложно интегрируются в их информационные системы. Между тем, руководство холдинга «Агат Агро» поставило задачу осуществления сквозной цифровизации всех бизнес-процессов предприятия. В ее системе 1С оперативный контур уже не заканчивается производственной деятельностью, а интегрирован со складским учетом, закупками, казначейством и т. д. Сюда же интегрируются и весь массив данных, получаемых от агроскаутов через мобильное приложение. Агрономическая информация по каждому полю должна быть оцифрована и использоваться для повышения урожайности и снижения потерь. Для этого разработчики и агрономы предприятия после полного завершения уборочной кампании проанализируют результаты работы приложения, чтобы выявить, как деятельность агроскаутов повлияла на урожайность и необходима ли какая-то корректировка чек-листов и функционала программного обеспечения.

Кроме того, уже сейчас запланировано выполнение несколько интеграций с другими используемыми «Агат Агро» программными продуктами. Прежде всего, это используемая «Агат Агро» система мониторинга движения автотранспорта по GPS-трекерам «АвтоГРАФ». Такая интеграция позволит получать данные не только о сроках, но и о качестве выполнения сельскохозяйственных работ механизаторами, оперативно выявлять и устранять брак в их работе.

Планируется интеграция мобильного приложения с программой спутникового наблюдения и мониторинга Земли NDVI. По индексу вегетации NDVI будут выявляться поля, на которых обнаружены какие-то отклонения от нормы количества и качества растительности на участке, недостатке или превышении биомассы растений. В этом случае скауты будут в первую очередь осматривать именно эти поля.

И, наконец, в ближайшее время мобильное приложение будет интегрировано с разработанной ИТ-компанией «Протон» еще десять лет назад цифровой системой процессного управления GANDIVA , что позволит автоматизировать работу с выявленными отклонениями. К примеру, индекс вегетации NDVI показывает на каком-то участке поля аномалию — агроскаут автоматически (без участия человека) получает задание выполнить проверку. Если на поле обнаружены просевы, система также автоматически выдаст задание заранее назначенному специалисту произвести в четко обозначенные сроки определенные действия, отчитаться о них чрез ИТ-систему, после чего агроскаут также в жестко ограниченные сроки должен будет проконтролировать результат.

После завершения всех намеченных интеграций и анализа результатов работы мобильного приложения в холдинге «Агат Агро» ИТ-компания «Протон» предложит его и другим сельскохозяйственным предприятиям страны.