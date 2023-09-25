С производственной площадки машиностроительного дивизиона Росатома в Волгодонске отгружен пятый в этом году корпус атомного реактора.

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Оборудование предназначено для строящегося 3-го энергоблока АЭС «Аккую» — первой атомной станции в Турции.

Такой объем отгрузок является на сегодняшний день абсолютным рекордом для отечественного атомного машиностроения.

«С выходом Росатома на серийное строительство АЭС в России и за рубежом у нашего машиностроительного дивизиона кратно возрос объем работы. Атомные машиностроители успешно справляются с этой задачей и даже выходят на новые рекорды. Наш портфель проектов на сегодня составляет 33 энергоблока в 11 странах, так что нам еще предстоит потрудиться. Надежная и ритмичная работа „Атоммаша“ дает уверенность в том, что все эти проекты будут реализованы успешно и в срок, а значит, мы сохраним свои лидирующие позиции на мировом атомном рынке», — отметил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев .

Отгрузка оборудования будет осуществляться комбинированным способом: специальным автомобильным транспортом изделия доставят на заводской причал. После погрузки на баржу комплект оборудования проследует водным маршрутом 3000 км до места назначения.

Справка:

Атомный реактор представляет собой вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем, внутри которого размещаются активная зона и внутрикорпусные устройства. Сверху оборудование герметично закрыто крышкой с установленными на ней приводами механизмов и органов регулирования и защиты, патрубками для вывода кабелей и датчиков внутриреакторного контроля. Корпус реактора имеет длину порядка 13 метров и диаметр 4,5 метра, вес составляет 320 тонн.

Проект строительства АЭС «Аккую» включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР поколения III+. Мощность каждого энергоблока — 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate — «Строй-Владей-Эксплуатируй».