Холдинг «Швабе» поставил уникальное зеркало для телескопа Алтайского оптико-лазерного центра

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех изготовил и передал заказчику главное зеркало диаметром 3,12 метра для самого большого телескопа Алтайского оптико-лазерного центра им. Г.С. Титова (входит в Научно-производственную корпорацию «Системы прецизионного приборостроения» Роскосмоса).

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Уникальное зеркало изготовлено на Лыткаринском заводе оптического стекла (ЛЗОС) холдинга «Швабе». При его создании применялись специальные технологии, анализировалась информация о форме зеркала, проводилась локальная ретушь поверхности, контролировалась ее обработка в процессе изготовления.

«Переданное Алтайскому оптико-лазерному центру им. Г.С. Титова зеркало относится к категории зеркал, форму которых можно изменять в процессе эксплуатации. Это позволяет избежать погрешностей, приводящих к искажению изображений в оптической системе. Оптика, созданная на предприятии Ростеха, установлена на многих телескопах мира. Несколько больших телескопов с зеркалами из России до 4 метров работают в Европейской южной обсерватории в Чили, на наблюдательной станции Синлун в Китае, в обсерватории в турецкой Восточной Анатолии, на Канарских и Гавайских островах, в Южной Африке и в других крупнейших исследовательских центрах мира», — сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

ЛЗОС сотрудничает с Научно-производственной корпорацией «Системы прецизионного приборостроения» (НПК «СПП») на протяжении многих лет. Оптика Лыткаринского завода, установленная на российских телескопах, позволяет контролировать навигационные параметры российских космических аппаратов, траектории их запусков на орбиту, получать детальные изображения орбитальных объектов с поверхности Земли и предотвращать столкновения аппаратов с космическим мусором.

«Изготовленное зеркало соответствует требованиям заказчика и гарантирует получение изображений высокого качества. Создание подобных крупногабаритных зеркал занимает порядка пяти лет. Мы готовы и в будущем развивать сотрудничество, передавая высокотехнологичную продукцию», — сказал генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин.

Вторая очередь Алтайского оптико-лазерного центра с уникальной наземной оптико-лазерной системой выходит на завершающий этап. Впереди монтаж и юстировка главного информационного телескопа. «Над этим большим амбициозным проектом трудятся 11 предприятий-соисполнителей, наши филиалы в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, на Алтае, более 10 подразделений головного предприятия в Москве. Главное зеркало изготовлено на Лыткаринском заводе оптического стекла, его масса с оправой почти 12 тонн», — прокомментировал генеральный директор НПК «СПП» Юрий Рой.