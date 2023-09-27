Росатом и УдГУ открыли первый в России Центр аддитивных технологий общего доступа

В Ижевске компания-интегратор российской атомной отрасли «Русатом — Аддитивные технологии» (ООО «РусАТ», входит Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») и Удмуртский государственный университет (УдГУ) открыли первый в России Центр аддитивных технологий общего доступа (ЦАТОД).

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Деятельность ЦАТОД в Ижевске будет направлена на выполнение как производственных, так и образовательных задач Росатома и региона в области аддитивных технологий.

ООО «РусАТ» и УдГУ являются технологическими партнерами в рамках реализации Дорожной карты «Технологии новых материалов и веществ», утвержденной Правительством РФ в 2020 году.

Сотрудничество сторон подразумевает разработку совместных программ дополнительного профессионального образования для подготовки высококвалифицированных инженерных кадров, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также осуществление услуг 3D-печати в интересах предприятий Удмуртии. Для реализации поставленных целей ООО «РусАТ» как отраслевой интегратор по аддитивным технологиям оснастит новую площадку УдГУ современным оборудованием для аддитивного производства.

3D-печать металлических изделий будет осуществляться по SLM-технологии (селективное лазерное сплавление, СЛП — плавление слоя порошка по площади сечения заготовки). В производстве будут использоваться порошки нержавеющих и инструментальных сталей с высокой твёрдостью и прочностью, порошки алюминиевых и титановых сплавов, а также особо чистого тантала (хорошо поддаётся механической обработке, легко штампуется, раскатывается в проволоку и тончайшие листы).

«Удмуртия — важный регион для Росатома и Топливной компании ТВЭЛ. Здесь расположен отраслевой центр металлургии — Чепецкий механический завод, который также участвует в развитии цепочки технологий аддитивного производства. Сегодня именно они коренным образом меняют облик российской промышленности, являются драйвером и показателем уровня её развития. Благодаря аддитивному производству обеспечивается технологический суверенитет и переход к новому технологическому укладу. Мы понимаем, что такая работа требует специальной подготовки кадров, поэтому открытие центра аддитивных технологий общего доступа на базе опорного вуза региона — по-настоящему знаковое событие. Совсем скоро в его стенах сформируется новое поколение перспективных ученых и инженеров», — обратилась с приветственным словом к участникам мероприятия советник президента АО «ТВЭЛ», исполнительный директор Ассоциации развития аддитивных технологий Ольга Оспенникова.

«Первый ЦАТОД неслучайно появился именно в Удмуртии: Республика неизменно лидирует в области развития машиностроительной и металлургической отраслей промышленности, будущее которых уже сложно представить без аддитивного производства. Мы планируем открывать такие центры по всей стране, чтобы совершенствовать технологические возможности отечественного 3D-оборудования и материалов совместно с ведущими вузами и промышленными предприятиями России и демонстрировать результаты нашей работы потенциальным заказчикам, в частности посредством проведения различных мастер-классов. Это будет способствовать комплексному развитию аддитивных технологий в регионах, укреплению их промышленного и инновационного потенциала», — подчеркнул в своем выступлении генеральный директор ООО «РусАТ» Илья Кавелашвили.

«На базе ЦАТОД ежегодно будут обучаться более 40 специалистов. Подготовку к учебному процессу университет уже начал: мы разработали образовательный профиль, посвященный аддитивным технологиям и современным материалам в химии, физике и механике (бакалавриат и магистратура), а также программу дополнительного профессионального образования «Оператор СЛП-машины аддитивного производства», — пояснила ректор УдГУ Галина Мерзлякова.

В ходе торжественного мероприятия было также подписано соглашение о сотрудничестве между ООО «РусАТ» и УдГУ.