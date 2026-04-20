Как сообщили в «Faberant 3D-принтеры», по наказам пользователей проведена работа по улучшению программного обеспечения беспроводного Wi-Fi дисплея 3D-принтера Faberant Cube.

Теперь дисплей имеет новые функции:

— Отображение в списке файлов превью картинок из файлов 3D-печати.

— Загрузка больших картинок файлов на дисплей при печати.

— Отображение большого количества файлов в списке.

— Автоматическое обновление списка файлов на дисплее при появлении их в памяти принтера.

— В меню печати добавлены кнопки для изменения параметров во время печати: Обдув, Скорость, Поток, температура Экструдера и Стола, а также кнопка «Автоотключение после окончания печати».

— На дисплей по умолчанию теперь выводится вся статистика о печати.

— Не нужные файлы печати в памяти принтера теперь можно удалить непосредственно из меню дисплея всё за один раз.

— В меню дисплея также появилась кнопка удаления для одного выбранного файла.

— Отображение номера слоя при печати файлов кодом из OrcaSlicer.

— Отображение потока пластика в мм3/сек.

— В меню увеличено количество кнопок с предустановленной температурой для экструдера и стола.

Кроме того, значительно доработаны сетевые функции подключения дисплея и принтера к Wi-Fi. Теперь пользователям не нужно подключать принтер к компьютеру с помощью кабеля для последующей настройки сети Wi-Fi, как было в ранних версиях принтера с Wi-Fi.

Теперь вся настройка сети Wi-Fi выполняется автоматически прямо с дисплея.

При включении принтера, просто нужно выбрать сеть Wi-Fi на дисплее, и далее принтер получит все инструкции для подключения к сети, а дисплей будет автоматически находить и подключаться к принтеру, даже если у принтера изменится адрес в сети.

Таким образом, как заявляет производитель, эксплуатация 3D-принтера Faberant Cube станет еще проще для начинающих пользователей.

Сайт производителя www.faberant.ru

Канал в Телеграм: t.me/Faberant_3D