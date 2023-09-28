В Египте на АЭС запущен в эксплуатацию станок плазменной резки металла ULTRATHERM MTRP-1560

Станок ULTRATHERM MTRP-1560, производства ГК «СПИКОМ», запущен в эксплуатацию на участке строительства атомной электростанции Эль-Дабаа в Египте.

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АЭС Эль-Дабаа первая атомная электростанция в Египте, строящаяся в городе Эль-Дабаа. Проект оценивают в $60 млрд: строительство, обеспечение ядерным топливом в течение 60 лет и помощь в эксплуатации.

Станок изготовлен нашим предприятием в рамках исполнения контракта с Госкорпорацией «Росатом». Выбор Госкорпорацией «Росатом» станка серии «ULTRATHERM» подтверждает высокое качество проектирования и изготовления станков нашим предприятием.

Производитель станков плазменной и газовой резки металла: ГК «СПИКОМ», г. Барнаул