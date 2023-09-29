В Ярославле начала работу новая детская поликлиника во Фрунзенском районе
В четырехэтажном здании общей площадью 11250 квадратных метров размещены педиатрическое, рентгенологическое, стоматологическое, физиотерапевтическое отделения, кабинеты УЗИ, эндоскопии, отделение восстановительного лечения, клинико-диагностическая лаборатория, бассейн для детей до года, просторная зона ожидания с регистратурой и игровые.
В новом учреждении, кроме педиатров, будут вести прием узкие специалисты 13 профилей: травматолог-ортопед, хирург, офтальмолог, отоларинголог, уролог, детский гинеколог, дерматолог, аллерголог, невролог, эндокринолог, кардиолог, пульмонолог и гастроэнтеролог.Строительство поликлиники началось в 2019 году.На эти цели было выделено более 1 млрд рублей.
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