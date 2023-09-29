Доступен для заказа российский промышленный компьютер АТБ-АТОМ-D
Новое промышленное исполнение в форм-факторе на DIN-рейку — новинка линейки промышленных компьютеров серии АТВ-АТОМ
АТБ Электроника разработала АТБ-АТОМ-D —компьютер на DIN-рейку, оснащенный 4-х ядерным процессором Intel Atom E3845, расширенным набором беспроводных и промышленных интерфейсов.
От флагманского изделия линейки АТБ-АТОМ-D отличается новым корпусом с креплением на DIN-рейку, с гальванически развязанным RS-485 и электропитанием согласно стандарту электрощитового оборудования 24V.
Изделие подходит для применения в различных системах телемеханики с распределенной архитектурой и повышенными требованиями к надежности оборудования.
Промышленный компьютер АТБ-АТОМ-D может применяться как конвертер протоколов и промышленный шлюз в электроэнергетике, в качестве криптошлюза в информационной безопасности, как автоматизированная система управления, сбора и передачи данных в любой отрасти промышленности.
АТБ-АТОМ-D совместим с российскими операционными системами Astra Linux, РЕД ОС и ALT Linux.
СОВМЕСТИМОСТЬ МИНИ-КОМПЬЮТЕРА АТБ-АТОМ-1 С ОПЕРАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ_02 (004).png ©
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