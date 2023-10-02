Ветропарки Росатома выработали более 1,5 миллиарда кВт*ч электроэнергии с начала 2023 года

Выработка ветроэлектрических станций АО «НоваВинд» (ветроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») за три квартала 2023 года составила 1,55 млрд кВт*ч, что позволило обеспечивать электроэнергией более 570 тыс. домохозяйств в течение этого времени.

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За год показатель выработки увеличился на 167 млн кВт*ч: в 2022 году выработка за аналогичный период составляла более 1,37 млрд кВт*ч.

Увеличение объема связанно с вводом в эксплуатацию в 2023 году 60 МВт Берестовской и 160 МВт Кузьминской ВЭС. Благодаря запуску новых ветроэлетростанций портфель реализованных проектов вырос на 30% в сравнении с прошлым годом.

Таким образом, показатель выработки 2023 года учитывает работу восьми введённых в эксплуатацию ВЭС общей мощностью 940 МВт в Республике Адыгея, Ставропольском крае и Ростовской области.

Работа всех ВЭС за 3 квартала позволила не допустить выбросы парниковых газов в атмосферный воздух в объеме более 541 тыс. тонн эквивалента СО2.