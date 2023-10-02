Ветропарки Росатома выработали более 1,5 миллиарда кВт*ч электроэнергии с начала 2023 года
Выработка ветроэлектрических станций АО «НоваВинд» (ветроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») за три квартала 2023 года составила 1,55 млрд кВт*ч, что позволило обеспечивать электроэнергией более 570 тыс. домохозяйств в течение этого времени.
За год показатель выработки увеличился на 167 млн кВт*ч: в 2022 году выработка за аналогичный период составляла более 1,37 млрд кВт*ч.
Увеличение объема связанно с вводом в эксплуатацию в 2023 году 60 МВт Берестовской и 160 МВт Кузьминской ВЭС. Благодаря запуску новых ветроэлетростанций портфель реализованных проектов вырос на 30% в сравнении с прошлым годом.
Таким образом, показатель выработки 2023 года учитывает работу восьми введённых в эксплуатацию ВЭС общей мощностью 940 МВт в Республике Адыгея, Ставропольском крае и Ростовской области.
Работа всех ВЭС за 3 квартала позволила не допустить выбросы парниковых газов в атмосферный воздух в объеме более 541 тыс. тонн эквивалента СО2.
Справка:
Сегодня энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли ветрогенерации и атомных мощностей, она будет только расти.
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