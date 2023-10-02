Калининградский янтарный комбинат вновь побил рекорд добычи

Калининградский янтарный комбинат Госкорпорации Ростех по итогам сентября зафиксировал второй в этом году рекордный объем добычи янтаря за месяц.

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Он составил 100 тонн доведенного, то есть высушенного и прошедшего первичную сортировку, янтаря.

В настоящее время в среднем при восьмичасовой смене за месяц предприятие добывает 65-75 тонн доведенного янтаря. В августе в результате оптимизации производственных процессов этот результат превысил 92 тонн .

«Августовский рекорд дал нам понимание того, что мы движемся в правильном направлении. Эффективная организация процессов в течение восьмичасовой смены, предупреждение любых простоев, строгий контроль исполнения графика работы стали не просто экспериментом, а нормальным рабочим ритмом. Сентябрь показал, что можем еще на 10 процентов свой рекорд побить», — прокомментировал главный инженер Калининградского янтарного комбината Александр Смирнов.

В достижении нового рекорда сыграла свою роль и качественная подготовка к новому сезону в зимнее время, когда добыча не велась. Это позволяет исключить аварийные поломки сейчас в процессе работы. Также увеличению объемов способствовал природный фактор — на текущем участке добычи содержание янтаря в породе достигает 2 кг на кубический метр, в то время как в среднем оно составляет 1,7 кг/м3.

С 1976 года основным месторождением, на котором ведет разработку Калининградский комбинат, является Приморский карьер. Янтареносный пласт голубой глины залегает на глубине 50 метров, поэтому сначала его «вскрывают», т. е. с помощью экскаваторов убирают пустые породы. Затем драглайн — шагающий экскаватор — вынимает голубую глину и складывает ее в конус, который размывается струей морской воды из водяной пушки-гидромонитора. В результате образуется пульпа — смесь голубой глины и воды. Она поступает по трубопроводу на обогатительную фабрику, где проходит извлечение янтаря и его доведение — то есть чистка и сушка.

В среднем предприятие добывает по 500 тонн янтаря в год. В 2023 году плановый объем составляет 627 тонн и включает работы в Приморском карьере и завершение разработки пляжевого участка Пальмникенского карьера. По состоянию на начало октября с начала сезона комбинатом добыто и доведено 517 тонн янтаря.

Увеличение объемов добычи янтаря соответствует государственной Стратегии развития янтарной отрасли до 2025 года, которую комбинат реализует при поддержке Госкорпорации Ростех. С 2015 года в развитие предприятия было инвестировано 1,7 млрд рублей. Средства были направлены на модернизацию горнодобывающего комплекса на территории Приморского карьера, приобретение и обновление парка спецтехники, оборудование рабочих мест и создание современного ювелирного производства.