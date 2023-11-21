От идеи до лаборатории

© Пресс-служба «Праймлаб»

Вот вам загадка: какой отдел есть практически на каждом производстве, но он почти всегда остается за кадром? Признаться, и я, когда бываю на заводах, обычно с неохотой иду сюда, а уж в репортаж этот отдел и вовсе попадает крайне редко.

Правильный ответ: это лаборатория. Ну точнее в зависимости от отрасли, этот отдел может иметь различные названия, там могут применяться разные методы, использоваться различный набор оборудования, но суть одна — контроль параметров производимой продукции.

А с неохотой я туда иду потому, что писать об этом, кроме дежурного: «На предприятии есть отдел контроля качества продукции» по сути и нечего. Подробности методов исследований мало кому интересны, да и обычно довольно сложны для понимания, а оборудование там чаще всего импортное.

С советских времен в России, к сожалению, сгинули даже производства лабораторной посуды и оборудования из стекла: колбы, пробирки, склянки. Все это давно импорт. Помните лозунг «у нас есть нефть, остальное купим»? Вот и результат. И я уж молчу про более сложное оборудование, оно и в советское время далеко не всё было отечественным.

Но похоже ситуация может скоро поменяться. Оказывается, лабораторное оборудование все же производят в России. Делает это компания «Праймлаб», из г. Мытищи, Московской области.

Стало интересно узнать побольше об этом производстве: сначала был уверен, что это какой-то, чудом сохранившийся осколок советского наследия. Но, к моему удивлению, оказалось, что компания довольно молодая, выросла, буквально из идеи небольшой группы энтузиастов, сумевших довести её до промышленного воплощения.

Сейчас «Праймлаб» это современный завод, где налажен полный цикл производства: механические цеха, цех литья пластмасс, 3д печати, стеклодувные цеха, сборочные цеха. Причем, это не сборка из китайских деталек, и не переклейка шильников, это реальное производство, от разработки до готовой продукции. Благо на сайте доступно видео, и можно легко в этом убедиться.

История компании «Праймлаб» началась в 2018 году с идеи самостоятельно разрабатывать и производить лабораторное оборудование. Идея, кстати, вполне логичная, ведь, как я писал выше, это огромный рынок: нынче лаборатории есть везде, на любом заводе, фабрике, элеваторе, тепличном комплексе, ферме, не говоря уже про научные, медицинские и образовательные учреждения. А даже беглый анализ геополитической обстановки в мире, говорил о том, что России точно необходимо эти компетенции возрождать.

Но одной идеи мало. С советских времен была практически полностью утеряна соответсвующая школа, поэтому найти конструкторов и технологов оказалось сложнейшей задачей. А технологию производства пришлось буквально изобретать заново. На это наложились еще и испытания, которые обрушились на весь мир и на нашу страну в те годы. Но несмотря на сложности, производство отечественного лабораторного оборудование было запущено.

Буквально подвигом стал запуск, а точнее реанимация в масштабах страны, стеклодувного производства. Нашли буквально последних оставшихся в стране мастеров стеклодувов, а это, судя по видео, просто маги и виртуозы, ведь речь идет о производстве сложнейшего, порой унциального лабораторного оборудования. От советской школы уже почти ничего не осталось, всё закупалось за рубежом. Но теперь стеклодувное производство возрождено в нашей стране.

©Видео с youtube.com

В Мытищах было налажено производство и другого оборудования: в первую очередь самого распространенного, универсального, базового, такого как: магнитные мешалки, насосы для агрессивных жидкостей, лабораторные реакторы. Многое в нашей стране больше не производит никто, например, лабораторные мембранные насосы делает только «Праймлаб».

Химически стойкие мембранные насосы «Праймлаб» © Пресс-служба «Праймлаб»

Магнитные мешалки «Праймлаб» © Пресс-служба «Праймлаб»

В 2023 году химически стойкие мембранные насосы компании получили диплом первой степени в области импортозамещения на международном нефтегазовом форуме в Казани.

Диплом I степени в области импортозамещения «Праймлаб» © Пресс-служба «Праймлаб»

Сейчас Primelab это крупный завод, оснащенный современным оборудованием и подготовленным персоналом с уникальными компетенциями. И чувствую теперь я буду более охотно посещать лаборатории производств, на которых бываю, в надежде увидеть там уже не импортное, а отечественное лабораторное оборудование.

Реклама. ООО «Праймлаб», Erid: LdtCK411U

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