На Ярославском СЗ спущен на воду рейдовый разъездной катер «Ярославец-М» проекта 02220

На Ярославском судостроительном заводе (Ярославская область) спущен на воду рейдовый разъездной катер «Ярославец-М» проекта 02220.

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Это уже двадцатое судно этого проекта, которое спустил на воду Ярославский судостроительный завод. Такие катера уже успешно несут службу на Балтике, Черном море и во внутренних водах России. Судно построено в установленные сроки и будет работать на Черноморском побережье в Сочи.

Основным назначением нового судна является перевозка личного состава и небольших грузов. Оно способно развивать скорость до 19 километров в час и перевозить за один рейс до 12 человек. Длина катера — 19,7 метра, ширина — 4 метра, высота — 2,31 метра, водоизмещение — 39,12 тонны. Одним из преимуществ модели является возможность ее доставки заказчику автомобильным или железнодорожным транспортом.

В качестве главного двигателя применен судовой дизель на базе широко распространенного ЯМЗ-238.