Обновленный рестайлинговый бункер-перегрузчик BONUM HOPPER 30

Линия сельскохозяйственной техники BONUM продолжает развиваться.В частности завод провел рестайлинг модели бункера-перегрузчика HOPPER30 и просчитал эффективность ее использования. Инженеры завода внесли существенные изменения в конструкцию бункера, которые повысили уровень комфорта при эксплуатации, и улучшили эффективность сельхоз. процессов, в том числе и уборки урожая.

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Инженеры BONUM уменьшили высоту загрузки бункера-перегрузчика — теперь технику можно использовать с фактически любым комбайнов. Кроме того, завод BONUM расширил базовую комплектацию бункеров-накопителей. Теперь в нее включены огнетушитель, инструментальный ящик и умывальник для рук. Это важные дополнения, которые обеспечивают безопасность и комфорт при работе аграриев.

© Фото из открытых источников

Специалисты завода разработали опцию автоматического металлического тента для выгрузных труб. Этот тент обеспечивает дополнительную защиту от осадков и других неблагоприятных погодных условий, сохраняя сухими остатки зерна внутри трубы. Его установка происходит с помощью нажатия на рычаг из кабины трактора и занимает несколько секунд.

Еще одним важным улучшением для клиентов BONUM стала опция выбора между ременной и цепной передачей в базовой комплектации бункера HOPPER30. Теперь аграрий может выбрать сам, какая опция подходит для целей его хозяйства лучше.

© Фото из открытых источников

BONUM продолжает занимать ведущую позицию в сельскохозяйственной индустрии на Юге России. Завод стоит на пути инноваций, предоставляя аграриям не только передовую технику, но и внедряя современные технологии, которые делают их работу практичнее и рентабельнее.

Недавно завод опубликовал кейс, где фермер с помощью бункера перегрузчика БОНУМ сохранил более чем на 9 000 центнеров зерна больше, в том числе благодаря снижению самоосыпаемости.