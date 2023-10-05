В Новосибирске запущен в эксплуатацию станок плазменной и газовой резки металла ULTRATHERM MTRP-1560

Специалистами ГК «СПИКОМ» запущен в эксплуатацию очередной станок плазменной и газовой резки металла ULTRATHERM MTRP-1560 на промышленном предприятии г. Новосибирск.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/CYopB-jrH2I

Станок ULTRATHERM MTRP-1560 имеет площадь обработки 1600×6100мм, оснащен дополнительным газовым резаком GCUT для резки металла толщиной до 200мм.

Станок плазменной и газовой резки ULTRATHERM MTRP-1560 © www.ультратерм.рф

— Источник плазмы КЕДР MULTICUT-1200. Резка металла на прожиг до 25мм, резка с края листа до 50мм.

— Управление станком осуществляется при помощи профессионального промышленного контроллера SPM-10, установленного на портале станка.

Станок плазменной и газовой резки ULTRATHERM MTRP-1560 на предприятии Новосибирска © www.ультратерм.рф

— На станке установлена система умной вытяжки дымовых газов, которая позволяет удалять дымовые газы только из зоны резки. Система умной вытяжки делает процесс вытяжки более эффективным, позволяет применять менее мощные и менее дорогие вытяжные вентиляторы, а также снижает выброс теплого воздуха из помещения цеха в холодное время года. На дымоудалении установлен высокооборотный вытяжной вентилятор ULVENT ULT-5000 производства ГК «СПИКОМ».

— Магнитное крепление плазмотрона с возможностью автоматической установки под разными углами для продольной резки металла со снятием фаски.

Производитель станков плазменной и газовой резки металла: ГК «СПИКОМ», г. Барнаул.