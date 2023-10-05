Ростех приступил к поставке в войска партии новых артиллерийских орудий «Флокс»

Ростех приступил к передаче в войска партии 120-мм самоходных артиллерийских орудий «Флокс».

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Орудие создано на шасси защищенного автомобиля повышенной проходимости, что позволяет ему после нескольких выстрелов быстро менять огневую позицию.

Бронированная кабина и отсеки для боеприпасов обеспечивают на марше и при смене позиции повышенную защиту расчета и боезапаса.

Скорострельность позволяет «Флоксу» вести огонь в режиме одновременного огневого налета, когда сразу несколько снарядов, последовательно выпущенных на разных углах возвышения орудия, одновременно достигают цели. Перевод орудия из походного положения в боевое занимает менее минуты, а нагрузка на шасси при выстреле снижена.

«Передача „Флоксов“ Минобороны — часть нашей большой работы по оснащению армии современными артсистемами. Это орудие — одновременно и пушка, и миномет, ведь оно может без снижения темпа стрелять как снарядами, так и минами. „Флокс“ обладает улучшенными мобильностью, защищенностью, в нем рационально сбалансированы ручные и автоматизированные операции, максимально облегчена работа экипажа. В сочетании с относительно невысокой ценой все это делает орудие доступным и востребованным в войсках», — сказал индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

Справка: «Флокс» предназначен для оснащения артиллерийских батарей с целью уничтожения живой силы, вооружения и техники противника в зоне ответственности батальона. Орудие унифицировано по применяемым боеприпасам с орудиями типа «Вена», что дает возможность применять боеприпасы повышенного могущества и повысить дальность стрельбы. Разработчик — ЦНИИ «Буревестник» Производитель — Уралтрансмаш Калибр — 120-мм Боекомплект — 60 Дальность стрельбы, км (ОФС/УАС/ОФМ) — 8,5/10/7

© rostec.ru

© rostec.ru

© rostec.ru

© rostec.ru

© rostec.ru