Ростех приступил к поставке в войска партии новых артиллерийских орудий «Флокс»
Ростех приступил к передаче в войска партии 120-мм самоходных артиллерийских орудий «Флокс».
Орудие создано на шасси защищенного автомобиля повышенной проходимости, что позволяет ему после нескольких выстрелов быстро менять огневую позицию.
Бронированная кабина и отсеки для боеприпасов обеспечивают на марше и при смене позиции повышенную защиту расчета и боезапаса.
Скорострельность позволяет «Флоксу» вести огонь в режиме одновременного огневого налета, когда сразу несколько снарядов, последовательно выпущенных на разных углах возвышения орудия, одновременно достигают цели. Перевод орудия из походного положения в боевое занимает менее минуты, а нагрузка на шасси при выстреле снижена.
«Передача „Флоксов“ Минобороны — часть нашей большой работы по оснащению армии современными артсистемами. Это орудие — одновременно и пушка, и миномет, ведь оно может без снижения темпа стрелять как снарядами, так и минами. „Флокс“ обладает улучшенными мобильностью, защищенностью, в нем рационально сбалансированы ручные и автоматизированные операции, максимально облегчена работа экипажа. В сочетании с относительно невысокой ценой все это делает орудие доступным и востребованным в войсках», — сказал индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.
Справка:
«Флокс» предназначен для оснащения артиллерийских батарей с целью уничтожения живой силы, вооружения и техники противника в зоне ответственности батальона. Орудие унифицировано по применяемым боеприпасам с орудиями типа «Вена», что дает возможность применять боеприпасы повышенного могущества и повысить дальность стрельбы.
Разработчик — ЦНИИ «Буревестник»
Производитель — Уралтрансмаш
Калибр — 120-мм
Боекомплект — 60
Дальность стрельбы, км (ОФС/УАС/ОФМ) — 8,5/10/7
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