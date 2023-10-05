На СЗ «Порт Коломна» заложен теплоход медицинского назначения проекта 132ПК

На судостроительном заводе «Порт Коломна» (Московская область) заложен теплоход медицинского назначения проекта 132ПК для нужд Ханты-Мансийского автономного округа.

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Отличительными особенностями судна являются небольшая осадка в 1,3 м и максимальная скорость в 24 км/ч. Данные характеристики совместно с небольшими габаритами позволят судну уверенно ходить по реке Обь с заходом в боковые реки и преодолевать расстояние до 500 км в сутки. Плавучий госпиталь позволит жителям отдаленных территорий Югры вовремя пройти медосмотр и, возможно, выявить заболевания на их ранней стадии.

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В рамках заключенного государственного контракта судно должно быть передано заказчику до 30 сентября 2025 года. Перегон судна от места постройки в г. Коломна к месту передачи в Ханты-Мансийске будет осуществлять АО «Порт Коломна». Значительная часть маршрута пройдет по Северному морскому пути (СМП).

Основные размерения и характеристики теплохода: класс судна ✠ О 2,0 (Лед 20) А; длина — 65 м; ширина — 10,8 м; водоизмещение — 650 тонн; высота борта — 3,2 м; экипаж — 12 человек; медицинские работники — 25 человек; одновременное нахождение посетителей на судне (за исключением членов экипажа и медперсонала) — 50 человек, автономность плавания по запасам провизии — 30 суток.