Развернута новая станция системы КОСПАС-САРСАТ

Компания «Спутниковая система «Гонец» приняла участие в завершающей стадии развертывания в городе Хабаровск новой станции приема информации с аварийных радиобуев международной космической системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ.

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Результаты проведенных испытаний подтвердили готовность станции к вводу в эксплуатацию с использованием спутника «Луч-5А» многофункциональной космической системы ретрансляции «Луч» (оператор — компания «Спутниковая система «Гонец»), что позволит значительно расширить возможности системы КОСПАС-САРСАТ.

Помимо компании «Спутниковая система «Гонец» монтаж, подготовку и проведение пусконаладочных работ и комплексных проверок осуществляли специалисты других предприятий Роскосмоса — холдинга «Российские космические системы» и входящего в него Особого конструкторского бюро Московского энергетического института, компании «Решетнев», а также Научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии «Планета» Росгидромета, на территории которого развернута станция.

Международная спутниковая система поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ образована в 1979 году как совместный проект СССР, США, Канады и Франции. В настоящее время в проекте участвуют 45 стран. За более чем 40-летнюю историю эксплуатации системы было спасено свыше 60 тысяч человек. Доступ к аварийным данным КОСПАС-САРСАТ предоставляется всем государствам на безвозмездной основе.

Система включает космический и наземный сегменты, а также сегмент радиомаяков. Оснащению радиомаяками подлежат воздушные и морские суда, а в последнее время значительно растет применение в системе персональных аварийных радиомаяков. Аварийными радиомаяками КОСПАС-САРСАТ оснащаются даже российские пилотируемые корабли «Союз».

При возникновении бедственной ситуации сигнал от аварийного радиомаяка принимают спутники КОСПАС-САРСАТ и передают его на наземные станции приема и обработки информации. Далее аварийные сообщения пересылаются в координационные центры КОСПАС-САРСАТ, после чего те маршрутизируют информацию об активации аварийных радиомаяков и их координатах в поисково-спасательные службы.

В российском сегменте орбитальной группировки КОСПАС-САРСАТ работают по целевому назначению низкоорбитальные метеорологические спутники «Метеор-М», среднеорбитальные навигационные аппараты «Глонасс-К», геостационарные спутники-ретрансляторы «Луч-5» и гидрометеорологические аппараты «Электро-Л», а также высокоэллиптический гидрометеорологический спутник «Арктика-М».