Точнее прогнозировать солнечную активность, вовремя предупреждать о негативных последствиях от вспышек, глубже изучать влияние магнитных бурь на техносферу планеты помогают аппаратурные гелиогеофизические комплексы холдинга «Российские космические системы » (РКС , входит в Госкорпорацию «Роскосмос »), непрерывно работающие на спутниках российской группировки дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Актуальная информация об активности Солнца ложится в основу фундаментальных научных исследований, становится базой для развития новых космических технологий и уже сегодня решает прикладные задачи, одна из которых — составление прогнозов «космической погоды». Об этом сообщает AVIA.RU .

Аппаратурные комплексы РКС на борту спутников серии «Метеор-М », «Ионосфера », «Электро-Л » и космической системы «Арктика-М » фиксируют геомагнитные бури, солнечные вспышки и субвспышки, выбросы корональной массы Солнца в сторону Земли и другую активность нашей ближайшей звезды. Суммарно в постоянной работе находятся около 10 гелиогеофизических систем, расположенных на солнечно-синхронной, геостационарной и высокоэллиптической орбитах. Измерения ведутся непрерывно, информация в режиме реального времени передается со спутников напрямую в Институт прикладной геофизики им. академика Е.К. Федорова (ФГБУ «ИПГ»), где декодируется и анализируется.

«Данные мониторинга „космической погоды“, получаемые с приборов гелиогеофизического аппаратурного комплекса, помогают нам разрабатывать и совершенствовать методы гелиогеофизических прогнозов, вспышек на Солнце и магнитных бурь, создавать максимально точные модели и алгоритмы для предупреждения заинтересованных ведомств, деятельность которых связана с информацией о „космической погоде“ в околоземном пространстве. Сегодня мы можем наблюдать и прогнозировать процессы в системе Солнце-Земля», — отмечает руководитель гелиогеофизического центра Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова Валентина Денисова .

Магнитные бури и вспышки как результат солнечной активности отражаются не только на здоровье людей, но и влияют на функционирование систем навигации и связи, линий электропередач, могут частично или полностью вывести из строя чувствительную аппаратуру любой наземной и космической техники. Но полных данных о процессах, происходящих на Солнце и влияющих на его активность, ученые до сих пор не имеют. Холдинг РКС совместно с ФГБУ «ИПГ», являющимся научно-исследовательским учреждением Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, реализуют проект, расширяющий знания специалистов об околоземном комическом пространстве, — создавая и устанавливая для этого на спутниках ДЗЗ бортовые гелиогеофизические комплексы.

Высокотехнологичные приборы комплекса позволяют проводить контроль и прогноз вспышечной активности Солнца, измерение коротковолновой отраженной солнечной радиации, измерение интенсивности рентгеновского и ультрафиолетового излучения Солнца, контроль и прогноз радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, включая контроль состояния ионосферы и верхней атмосферы, измеряют состояние магнитного поля Земли на высоте орбиты спутника.

Состав и модификации аппаратуры гелиогеофизических комплексов РКС адаптируются под особенности рабочих орбит спутников. Для увеличения скорости и точности проведения измерений, улучшения измерительных характеристик приборы постоянно модернизируются на основе современной высоконадежной отечественной элементной базы.

«Гелиогеофизический комплекс, разработанный специалистами РКС, — один из самых современных инструментов, помогающих успешно прогнозировать солнечную активность и изучать особенности поведения нашей главной звезды. За счет постоянной модернизации аппаратура может улавливать малейшие изменения в магнитном и радиационном поле, давать опережающий на четыре часа прогноз событий. И наши специалисты в кооперации с ведущими научными организациями и конструкторскими бюро уже работают над тем, чтобы новые поколения аппаратуры могли получать еще более высокоточные изображения Солнца и солнечной короны», — отмечает руководитель отделения разработки целевой бортовой аппаратуры РКС Алексей Ковалев .

Разработка РКС отвечает актуальным требованиям и запросам ученых. Планируется расширение функций комплексов гелиогеофизических измерений под характеристики перспективных спутников «Метеор-МП» и «Электро-М», а также разработка новых приборов углубленного изучения Солнца с возможной установкой на специализированной высокоточной ориентированной солнечной платформе — этот проект реализуется в кооперации с Институтом космических исследований РАН .