«АвтоВАЗ» вышел на максимальный темп производства и продаж. Сентябрь

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«АвтоВАЗ» продолжает наращивать темпы производства новых автомобилей LADA. В третьем квартале 2023 года выпущено более 118 тыс. машин, что в 1,7 раза выше объёмов производства во втором квартале, сообщает пресс-служба предприятия.

С сентября 2023 года все три производственные линии в Тольятти переведены на максимальный темп работы. По сравнению с августом выпуск автомобилей в сентябре увеличился на 17% (с 39891 шт. до 46909 шт.).

«АвтоВАЗ» в сентябре реализовал на российском рынке 36231 легковых и лёгких коммерческих автомобилей «Лада» — на 75,5% больше, чем годом ранее. Это лучший результат за последние два года.

В августе «АвтоВАЗ» завершил производство «Лада Ларгус» в Тольятти, выпустив «прощальную» партию из 650 автомобилей. В это число также вошли машинокомплекты для наладки технологического оборудования на производственной площадке в Ижевске, а также для опытной партии электромобилей «Лада-е Ларгус», которая будет собрана на этом предприятии до конца нынешнего года.

Ранее АВТОВАЗ принял решение о переносе производства всего семейства «Лада Ларгус» на производственную площадку в Ижевске. Проект переноса планируется завершить во втором квартале 2024 года.

Перенос производства LADA Largus связан с планами по загрузке Линии № 1 в Тольятти, где в краткосрочной перспективе планируется значительно увеличить производство автомобилей семейства «Вест», а также поставить на конвейер представительский седан «Лада Аура» и новый кроссовер на платформе «Веста». Таким образом, Линия № 1 будет будет специализироваться на выпуске со-платформенных автомобилей. Перерыв в выпуске «Ларгус» также позволит российским поставщикам освоить дополнительную номенклатуру компонентов для повышения технологического суверенитета по этой модели.

https://www.aut....ru/news/55791/