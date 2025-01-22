Производство российского оборудования для пищевой промышленности в 2024 году выросло на 50%Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Ёмкость рынка оборудования для пищевой промышленности в 2024 году вырос на 35% в денежном выражении по сравнению с 2023 годом.
Увеличение рынка говорит о росте спроса на оборудование для пищевой промышленности.
При это российские производители за прошлый год нарастили выпуск оборудования в среднем на 50%, в некоторых сегментах этот показатель составил 20%, в некоторых — превысил 80%.
В целом доля российского оборудования в сегменте пищевой промышленности увеличилась за год на 10%, примерно до 55%.
По данным за 8 месяцев прошлого года, лидерами стали:
— оборудование для сахарной промышленности — в 3 раза,
— оборудование для переработки плодов, орехов и овощей — в 3 раза,
— оборудование для переработки мяса или птицы + 95%,
— производство российского холодильного оборудования + 79%,
— упаковочного оборудования + 77%,
— оборудования для очистки и хранения зерна — на 55%,
— оборудования для переработки и обработки молока — на 50%.
https://rosspet...2024-godu-na-39
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