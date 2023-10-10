На котельном производстве смонтирован станок плазменной и газовой резки ULTRAFLAME SBR-1530
На котельном производстве предприятия Барнаула запущен в эксплуатацию очередной станок термической резки металла ULTRAFLAME SBR-1530 (1500×3000мм).
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— На портале станка установлен фирменный газовый резак GCUT для раскроя металла толщиной до 150мм, а также плазмотрон для фигурной плазменной резки металла.
Станок плазменной и газовой резки ULTRAFLAME SBR-1530 © www.ультратерм.рф
Станок плазменной и газовой резки ULTRAFLAME SBR-1530 © www.ультратерм.рф
Станок плазменной и газовой резки ULTRAFLAME SBR-1530 © www.ультратерм.рф
— Управление станком осуществляется при помощи профессионального промышленного контроллера SPM-10, установленного на портале станка
Промышленный контроллер SPM-10 станка ULTRAFLAME © www.ультратерм.рф
— Магнитное крепление плазмотрона с возможностью автоматической установки под разными углами для продольной резки металла со снятием фаски/
Газовый резак GCUT и плазмотрон ULTRAFIRE на станке ULTRAFLAME © www.ультратерм.рф
— Станок укомплектован трубным устройством TUBESYST PRO-325/200-3 для фигурной резки круглых труб диаметром до 325мм и профильных труб сечением до 200×200мм длиной до 3000мм.
Трубное устройство TUBESYST станка плазменной и газовой резки ULTRAFLAME SBR-1530 © www.ультратерм.рф
Трубное устройство TUBESYST станка плазменной и газовой резки ULTRAFLAME SBR-1530 © www.ультратерм.рф
— На станке установлена система умной вытяжки дымовых газов, которая позволяет удалять дымовые газы только из зоны резки. Система умной вытяжки делает процесс вытяжки более эффективным, позволяет применять менее мощные и менее дорогие вытяжные вентиляторы, а также снижает выброс теплого воздуха из помещения цеха в холодное время года. На дымоудалении установлен высокооборотный вытяжной вентилятор ULVENT ULT-5000 производства ГК «СПИКОМ»
Плазменная резка металла на станке плазменной и газовой резки ULTRAFLAME SBR-1530 © www.ультратерм.рф
— Источник плазмы ULTRAFIRE-125PRO с плазмотроном от Hypertherm PMX 125. Резка до 25мм на прожиг, отрезная резка до 50мм.
Производитель станков плазменной и газовой резки металла под любые задачи: ГК «СПИКОМ», г. Барнаул.
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