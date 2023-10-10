В Самаре открылась новая поликлиника Самарской городской больницы № 10
В Самаре в микрорайоне Волгарь после двухлетнего строительства открылась новая поликлиника. Новое шестиэтажное здание Самарской городской больницы № 10 в Куйбышевском районе сможет принимать 1 400 пациентов в день. Новое здание профинансировали по программе первичного звена здравоохранения.
На площади 13 тысяч квадратных метров размещены женская консультация, детское отделение, лечебно-диагностический блок и гепатологический центр больницы. Здесь уже ведут прием врачи общей практики и узкие специалисты. В поликлинике подготовили дневной стационар с койками дневного пребывания пациентов. Помимо этого здесь есть свой блок хирургии и отделение медицинской реабилитации.
На третьем этаже поликлиники недавно открылся гепатологический центр Самарской ГБ № 10, в котором будут принимать пациентов с подозрением на вирусный гепатит и цирроз печени, а так же оказывать им медицинскую помощь.
В новую поликлинику закупили ряд диагностических медицинских приборов. Это ультразвуковая система, эндоскопическая система с визуализацией, рентгеновский комплекс и маммограф. Для работы на этом оборудовании специалистов пока отправили на обучение.
Всего в микрорайоне проживает 15 тысяч человек — 10 тысяч взрослых и 5,5 тысяч детей.
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