Екатеринбургский БТРЗ передал заказчику очередную партию БМД-2 и БТР-Д

Екатеринбургский БТРЗ «Высокоточных комплексов» отремонтировал и передал заказчику в срок очередную партию БМД-2 и БТР-Д.

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Во время проведенных работ были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты боевых машин, после чего техника прошла все необходимые виды испытаний на полигоне.

Входящий в Ростех 144 БТРЗ с опережением выполняет государственный оборонный заказ 2023 года. Объемы производства на предприятии увеличены более чем в 3 раза.

Справка: 144 БТРЗ осуществляет ремонт и сервисное обслуживание различной сложности для различных видов легкой бронетехники.

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