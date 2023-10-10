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Армия и Флот

Екатеринбургский БТРЗ передал заказчику очередную партию БМД-2 и БТР-Д

Екатеринбургский БТРЗ «Высокоточных комплексов» отремонтировал и передал заказчику в срок очередную партию БМД-2 и БТР-Д.

 © web.telegram.org

Во время проведенных работ были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты боевых машин, после чего техника прошла все необходимые виды испытаний на полигоне.

Входящий в Ростех 144 БТРЗ с опережением выполняет государственный оборонный заказ 2023 года. Объемы производства на предприятии увеличены более чем в 3 раза.

Справка:

144 БТРЗ осуществляет ремонт и сервисное обслуживание различной сложности для различных видов легкой бронетехники.

 © web.telegram.org

 © web.telegram.org
Источник: https://web.telegram.org/a/#-1001202283205

армия и флот, поставка техники, БМД-2, БТР-Д, 144 БТРЗ, Ростех, Екатеринбург
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