Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех начал поставки нового аппарата искусственной вентиляции легких. Первая производственная партия в количестве более 50 единиц АИВЛ-Д уже поступила в медучреждения для взрослого населения и детские клиники пяти регионов России. АИВЛ-Д стал первым российским аппаратом ИВЛ с режимом домашнего использования, что расширяет возможности оказания респираторной помощи как в стационаре, так и вне больницы.

Аппарат АИВЛ-Д разработан Уральским оптико-механическим заводом им. Э. С. Яламова (УОМЗ, входит в холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех) для респираторной терапии взрослых и детей, включая новорожденных. Небольшой вес и встроенный аккумулятор делают устройство удобным для применения в различных условиях — в стационаре, санитарном транспорте и дома, в том числе для оказания паллиативной помощи.

«Мы вывели на рынок медизделий первый российский домашний аппарат ИВЛ, не имеющий аналогов среди отечественных производителей. Первая партия — более 50 приборов — уже поступила в медицинские учреждения Поволжья, Сибири, Южного Урала и юга России. По сравнению с зарубежными аналогами наша разработка отличается более доступной стоимостью, сокращает сроки поставок, упрощает обеспечение расходными материалами и позволяет организовать сервисное обслуживание внутри страны», — отметили в Госкорпорации Ростех.

Крупнейшую поставку — 20 изделий — получила Оренбургская область вместе с увлажнителями дыхательных смесей «ТЕВЛАР» производства УОМЗ. Устройства подогревают и увлажняют воздушную массу во время искусственной вентиляции легких, восполняя естественную функцию организма человека и повышая комфорт пациента.

Прибор АИВЛ-Д позволяет отслеживать изменения состояния пациента и анализировать динамику. В случае возникновения отклонений от нормы встроенное ПО подаст сигнал о тревоге и вызове врача. Все клинические данные и показатели сохраняются как на самом устройстве за период до одного года, так и передаются через интернет. Также благодаря встроенному аккумулятору он может работать автономно в течение нескольких часов. Таким образом, аппарат УОМЗ обеспечивает полный цикл процедур по стабилизации пациента, подбору режимов реанимации и организации необходимой дыхательной поддержки даже в условиях дома.