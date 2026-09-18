Ростех вывел на испытания новый маневренный трамвай для узких улиц
Специалисты завода «Уралтрансмаш» Госкорпорации Ростех испытывают новый трамвай 71-413. Односекционный вагон более доступен по цене и отличается маневренностью, что позволит запустить его даже по узким улицам. Ряд регионов уже заинтересовались разработкой. Серийное производство новой модели городского транспорта будет начато в ближайшее время.
В настоящее время опытный образец трамвая проходит приемо-сдаточные испытания в Северном депо Екатеринбурга. Затем его обкатают на городской сети пассажирских маршрутов.
Вагон имеет две поворотные тележки, что позволяет использовать его на трамвайных сетях старого образца, а также на узких улицах с крутыми поворотами. Для трамвая предусмотрена возможность автономного хода за счет аккумуляторов при отключениях тока. Также вагоны можно сцеплять в состав.
«Модель 71-413 — это решение, сочетающее в себе современный комфорт и доступную цену. Трамвай будет дешевле ряда аналогов с переменным уровнем пола, представленных на рынке. На сегодняшний день ряд регионов заинтересованы в новом вагоне. Ведется подготовка его серийного производства», — рассказали в Госкорпорации Ростех.
Концепт нового вагона был впервые представлен на выставке «Иннопром-2026». Трамвай 71-413 — частично низкопольный односекционный четырехосный вагон длиной 16,5 м. В транспорте оборудовано 24 места для сидения и площадка для маломобильных граждан, его максимальная пассажировместимость — 153 человека. Салон и кабина водителя оснащены климат-контролем.
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