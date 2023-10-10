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Армия и Флот

«Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ по ЗУР 9М333

Концерн «Калашников» досрочно выполнил обязательства 2023 года по поставке изделия «Зенитная управляемая ракета 9М333».

 © kalashnikovgroup.ru

Продукция, входящая в перечень особо востребованных образцов вооружения и военной техники, изготовлена и отгружена заказчику по двум государственным контрактам раньше установленных сроков.

ЗУР 9М333 используется совместно с зенитно-ракетным комплексом «Стрела-10» и его модификациями. Ракета предназначена для поражения в любое время года низколетящих самолётов и вертолётов в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, а также дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет.

Головка самонаведения ракеты имеет несколько режимов работы, что является её важнейшим преимуществом над другими ракетами подобного класса.

Ранее АО «Концерн «Калашников» провело глубокую модернизацию ракеты. Серийные поставки изделий в интересах Минобороны России ведутся с 2021 года.
Источник: https://kalashnikovgroup.ru/news/ka...ypolnil_gosoboronzakaz_po_zur_9m333

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