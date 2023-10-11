Лососевая путина-2023 — вторая по рекорду за историю наблюдений: вылов преодолел порог в 600 тыс. тонн.

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По оперативным данным, к 10 октября 2023 года вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке превысил 601,5 тыс. тонн — это в 2,2 раза выше прошлогоднего показателя и на 13% больше аналогичного нечетного 2021 года (в 2022 к 9 октября добыто 265,9 тыс. тонн, в 2021 — 532,9 тыс. тонн).

Лососевая путина 2023 года почти завершилась, в некоторых районах еще продолжается промысел, итоги будут подведены позже.