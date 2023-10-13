Ростех импортозаместил авиационные маркировочные огни

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал маркировочные огни для линий электропередачи, находящихся в районе глиссад аэродромов. Они устанавливаются на высоковольтные провода между опорами ЛЭП и в темное время суток помогают пилотам держать безопасный курс при взлете и посадке. Изделия позволят импортозаместить зарубежные аналоги. Опытная партия огней уже успешно прошла испытания в Ленинградской области.

Маркировочные огни в инициативном порядке разработаны входящим в «Росэлектронику» НИИ газоразрядных приборов «Плазма». Каждая лампа представляет собой разрядный канал с газовым наполнением в защитной кварцевой оболочке. Изделие выдает красно-оранжевое излучение интенсивностью 10 кандел, что обеспечивает видимость огня на расстоянии 3000 метров с воздуха. Этого достаточно, чтобы линию электропередачи было видно пилотам при взлете и заходе на посадку.

Огни устанавливаются непосредственно на ЛЭП, откуда лампа получает энергию для свечения. Таким образом, огни полностью автономны и не требуют дополнительных внешних источников питания.

«Высоковольтные провода представляют серьезную угрозу безопасности полетов, поскольку расстояния между опорами могут быть значительными. Наши маркировочные огни сертифицированы по нормам ИКАО, а по своим массогабаритным характеристикам и показателям энергоэффективности превосходят основной иностранный аналог — французские лампы Balisor. По нашим оценкам, до 2025 года в рамках программы модернизации российских аэропортов потребуется около 12 тысяч маркировочных огней. С учетом ухода с российского рынка основного зарубежного производителя „Плазма“ готова заместить этот объем», — заявил генеральный директор НИИ ГП «Плазма» Сергей Максимов.