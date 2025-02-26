«Росэлектроника» передала партию разрядников для Ил-114-300.

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех передал Объединенной авиастроительной корпорации партию разрядников для разрабатываемого регионального самолета Ил-114-300. Комплектующие защитят бортовое оборудование самолета от ударов молний и других мощных электромагнитных импульсов.

Разрядник — элемент электрической цепи, который предназначен для борьбы с перенапряжением. Фактически разрядник является самым слабым местом в электрической цепи, благодаря чему принимает на себя электрический импульс, защищая дорогостоящую аппаратуру от короткого замыкания. Современные разрядники, используемые в составе радиоэлектронной аппаратуры, созданы на основе полупроводников и металл-оксидных варисторов.

Для защиты бортовой электроники Ил-114-300 будут применяться неуправляемые разрядники Р-86, которые в составе «Росэлектроники» выпускает НИИ газоразрядных приборов «Плазма». Устройства могут выдержать статическое напряжение от 8 до 12 киловольт, а динамическое — до 20 киловольт. Это позволит сохранить работоспособность аппаратуры самолета при мощных электрических импульсах, например ударах молнии и индуктированных грозовых перенапряжениях.

«Одна из отличительных особенностей разрядников Р-86 в том, что разряд развивается вдоль аппарата по воздуху, а не внутри него, что позволяет значительно увеличить срок эксплуатации изделий и повышает их надежность. Последнее крайне важно в случае использования чувствительной авиационной аппаратуры. До конца 2025 года предприятие планирует передать заказчику еще одну партию изделий», — заявил генеральный директор НИИ ГП «Плазма» Сергей Максимов.

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