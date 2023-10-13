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Электроника, электротехника и приборы

КМЗ: сверхчувствительные объективы помогут врачам диагностировать опасные заболевания

Красногорский завод имени С.А. Зверева (КМЗ) холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех поставил российскому предприятию 50 сверхчувствительных объективов «Зенитар-С» 1,2/50s.

 © shvabe.com

Изделия получил производитель устройств для цифровой рентгенографии, которые входят в комплектацию флюорографов.

Рентгеновское оборудование, укомплектованное объективами КМЗ, позволит получать флюорограммы размером 70×70 или 110×110 мм. Это поможет специалистам оценивать состояние органов грудной клетки и своевременно диагностировать онкологические заболевания и туберкулез.

«Это уже не первая отгрузка наших объективов партнеру. Фототехника „Зенит“ отличается от аналогов своими характеристиками — объективы можно использовать как с цифровыми камерами, так и интегрировать в другое оборудование. При этом качество полученных изображений останется на высоком уровне. Мы готовы и дальше развивать партнерские отношения, поставляя нашу продукцию», — сказал заместитель генерального директора «Швабе» Лев Борисов.

Справка:

Объективы «Зенитар-С» 1,2/50s обладают высокой постоянной светосилой, которая обеспечивает точный контроль над глубиной резкости и дает хорошие результаты при съемке с недостаточным освещением. Линзы обработаны по технологии многослойного просветления, которое эффективно предотвращает блики и отражения. В итоге получается качественное изображение с равномерной яркостью, четкостью и высоким контрастом.
Источник: https://shvabe.com/press/news/sverk...iagnostirovat-opasnye-zabolevaniya/

приборы, сверхчувствительные объективы, Зенитар-С, КМЗ, Швабе, Ростех, Красногорск
  • Нет аватара termometrix
    13.10.2312:02:19

    "Зенитар"

    Легендарная техника.Классика.А также фотоаппараты «Зенит», которые были очень популярны во всем мире.

    #1269941
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