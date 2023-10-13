КМЗ: сверхчувствительные объективы помогут врачам диагностировать опасные заболевания
Красногорский завод имени С.А. Зверева (КМЗ) холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех поставил российскому предприятию 50 сверхчувствительных объективов «Зенитар-С» 1,2/50s.
Изделия получил производитель устройств для цифровой рентгенографии, которые входят в комплектацию флюорографов.
Рентгеновское оборудование, укомплектованное объективами КМЗ, позволит получать флюорограммы размером 70×70 или 110×110 мм. Это поможет специалистам оценивать состояние органов грудной клетки и своевременно диагностировать онкологические заболевания и туберкулез.
«Это уже не первая отгрузка наших объективов партнеру. Фототехника „Зенит“ отличается от аналогов своими характеристиками — объективы можно использовать как с цифровыми камерами, так и интегрировать в другое оборудование. При этом качество полученных изображений останется на высоком уровне. Мы готовы и дальше развивать партнерские отношения, поставляя нашу продукцию», — сказал заместитель генерального директора «Швабе» Лев Борисов.
Справка:
Объективы «Зенитар-С» 1,2/50s обладают высокой постоянной светосилой, которая обеспечивает точный контроль над глубиной резкости и дает хорошие результаты при съемке с недостаточным освещением. Линзы обработаны по технологии многослойного просветления, которое эффективно предотвращает блики и отражения. В итоге получается качественное изображение с равномерной яркостью, четкостью и высоким контрастом.
- Предприятие «Швабе» и фотограф Давид Глориан открывают фотовыставку в Подмосковье
- «Швабе» оснастит белорусское производство оптическими приборами для бесконтактного измерения углов
- «Швабе» поставил диагностическое оборудование российским и белорусским заказчикам
13.10.2312:02:19