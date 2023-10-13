КМЗ: сверхчувствительные объективы помогут врачам диагностировать опасные заболевания

Красногорский завод имени С.А. Зверева (КМЗ) холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех поставил российскому предприятию 50 сверхчувствительных объективов «Зенитар-С» 1,2/50s.

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Изделия получил производитель устройств для цифровой рентгенографии, которые входят в комплектацию флюорографов.

Рентгеновское оборудование, укомплектованное объективами КМЗ, позволит получать флюорограммы размером 70×70 или 110×110 мм. Это поможет специалистам оценивать состояние органов грудной клетки и своевременно диагностировать онкологические заболевания и туберкулез.

«Это уже не первая отгрузка наших объективов партнеру. Фототехника „Зенит“ отличается от аналогов своими характеристиками — объективы можно использовать как с цифровыми камерами, так и интегрировать в другое оборудование. При этом качество полученных изображений останется на высоком уровне. Мы готовы и дальше развивать партнерские отношения, поставляя нашу продукцию», — сказал заместитель генерального директора «Швабе» Лев Борисов.