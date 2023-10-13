Новый асфальтобетонный завод начал работать в Кировской области

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В пос. Нема Кировской области начал работать новый асфальтобетонный завод. Его мощность позволит обеспечивать асфальтобетоном четыре района региона — Нолинский, Сунский, Немский и Кильмезский.

Производительность завода составляет 80 тонн асфальтобетонной смеси в час, а за одну рабочую смену получается произвести 800 тонн асфальтовых смесей.

«Новый асфальтобетонный завод соответствует всем требованиям, в том числе экологическим и требованиям охраны труда, которые предъявляет дорожная отрасль к таким предприятиям», — говорится в сообщении.

По словам министра транспорта Кировской области, дорожный сезон завершается с прекрасными показателями.

«В следующем году они будут еще лучше — ведь новый завод будет обеспечивать асфальтовым покрытием сразу несколько районов области. Отмечу, что при производстве смесей здесь применяют новые технологии, которые препятствуют быстрому изнашиванию асфальта на дорогах», — добавил министр.

В сообщении уточняется, что в основе оборудования завода заложены качественные комплектующие и полностью автоматизированное оборудование.