В Петербурге открылся центр амбулаторной онкологической помощи и репродуктивного здоровья

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На Ремесленной улице открыли современный центр амбулаторной онкологической помощи и репродуктивного здоровья на базе СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 32».

Самой распространенной женской патологией считаются заболевания молочной железы, поэтому важно регулярно проходить обследование у врача маммолога-онколога для выявления заболеваний на ранней стадии и предотвращения их развития. Маммография входит в программу диспансеризации определенных групп взрослого населения для женщин старше 40 лет. Исследование рекомендуется проходить 1 раз в 2 года.

В поликлиниках Петроградского района установлены современные рентгеновские маммографы с высоким качеством получаемых снимков, что позволяет ставить более точный диагноз. В СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 30» и СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 32» маммографы приобретены в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в Санкт-Петербурге национального проекта «Здравоохранение».

С 2022 года в Петроградском районе проведено почти 40 тысяч исследований для 10 тысяч пациенток, выявлено 533 патологии.

Записаться на диспансеризацию можно через портал госуслуг, «Здоровье Петербуржца» и в регистратуре поликлиники.