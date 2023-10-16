На ММК-МЕТИЗ запчасти печатает 5D-принтер

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В ОАО «ММК-МЕТИЗ» активно осваивают процесс выпуска деталей на 5D-принтере Волгоградской компании «Stereotech».

Первым опытом использования новой для предприятия технологии стало изготовление колодки М40 для канатной машины. Предварительно конструкторы предприятия внесли в данную деталь изменения, связанные с особенностями 5D-печати. Оригинальная колодка изготавливается на токарном станке, печать же на 5D-принтере позволила упростить конструкцию колодки с сохранением ее технологических свойств. Тестовые испытания показали эффективность данного решения, а стоимость напечатанной детали оказалась в 20 раз ниже стоимости оригинальной. С учетом того, что производственная потребность в колодках М40 составляет около 500 штук в год, ММК-МЕТИЗ сможет существенно снизить срок окупаемости принтера.

Освоена также печать натяжителя цепи для линии калиброванного проката DB800 в связи с тем, что данное изделие поставлялось европейскими производителями. В современных реалиях приобретение его стало проблемным. С целью недопущения простоя высокопроизводительного агрегата было решено напечатать его на принтере. В ходе эксперимента выяснилось, что геометрические параметры повторить удастся без проблем, а вот подобрать характеристики по прочности, стойкости к истиранию и эластичности получилось не сразу. Благодаря тандему высокопрофессиональных конструкторов и специалистов инструментального цеха, поставленной цели удалось достичь. Себестоимость изготовления натяжителя цепи оказалось ниже даже той цены, по которой предприятие закупало данную деталь до введения санкций.

Еще одной деталью, печать которой производится на 5D-принтере, стал карман транспортировочной цепи для линии калиброванного проката DB800 также в связи с отсутствием возможности приобретения оригинала. В настоящие время идет его тестовая эксплуатация. У специалистов проектно-конструкторского отдела уже появилось несколько идей, как изменить данную запасную часть, так как ее износ происходит только у 30% изделия, остальная часть не повреждается в процессе эксплуатации. Доработка изделия позволит не только повысить эксплуатационные характеристики, но и сократит время печати и себестоимость изготовления.