Специалисты «Росатома» впервые напечатали медные изделия на промышленных принтерах
«Росатом» научился печатать медью на 3D-принтерах. Специалисты топливного дивизиона отработали технологию изготовления изделий из меди и её сплавов на промышленных установках линейки RusMelt.
Медь долгое время считалась сложным материалом для аддитивных технологий — из-за высокой теплопроводности и отражательной способности. Однако атомщикам удалось подобрать режимы послойного лазерного сплавления, которые обеспечивают необходимое качество, минимальную пористость и высокую теплопроводность готовых изделий.
Из специализированного медного порошка марки М2 напечатали испытательные образцы, элементы теплообменников и гироидные структуры — их можно использовать как радиаторные решётки. Все детали прошли металлографические исследования в лаборатории и подтвердили свои характеристики, уточнили в Росатом.
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