Инженеры ЮУрГУ сконструировали мусоровоз на электродвигателе

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Специалисты НИИ «Опытное машиностроение» ЮУрГУ разработали конструкцию для мусоровоза, способного передвигаться как на двигателе внутреннего сгорания, так и на электротяге. Использование электродвигателя при работе в городе обеспечит бесшумность и экологичность техники. Машина будет выпускаться на автозаводе «Урал».

На первом этапе работы перед сотрудниками ЮУрГУ стояла задача проведения тяговых энергетических расчетов, указывающих на то, какие компоненты для электроплатформы нужны. Для этого было проведено изучение цикла работы мусоровозов г. Челябинска и построена маршрутная карта.

«Для понимания цикла работы мусоровоза фиксировались время остановки и пути, километраж, маршрут и пр. На основе этих данных мы провели энергетические расчеты и выяснили, какие технические характеристики должны быть у электродвигателя, чтобы мусоровозу хватило энергии. В работе над изучением цикла принимали участие в том числе и студенты кафедры „Автомобильный транспорт“ ЮУрГУ», — поясняет директор Научно-исследовательского института опытного машиностроения Рамиль Закиров.

Опытным путем были рассчитаны эксплуатационные и технические характеристики необходимого аккумулятора, электродвигателя, накопителей и т. д. Следующим этапом стала планировка размещения компонентов в пределах корпуса машины.

«Нам нужно было так скомпоновать машину, чтобы она работала на шасси автозавода „Урал“. Ранее на шасси автомобиля „Урал“ электроплатформа не разрабатывалась. Ориентируясь на наши чертежи компоновки, автозавод приобретал необходимое для производства мусоровоза оборудование. Задача номер один сегодня в машиностроении — сохранить экологию. Для этого современное машиностроение стремится к использованию электроплатформ как при конструировании легковых, так и грузовых машин», — говорит Рамиль Закиров.

Совместно с индустриальным партнером «Канопус» (г. Златоуст) инженеры ЮУрГУ разработали программу управления тяговым электрооборудованием в составе машины. Имея более одного источника энергии, техника относится к гибридному типу. Предполагается, что на электротяге мусоровоз будет ездить по городу, а на двигателе внутреннего сгорания — за его чертой.

«Сейчас опытный образец машины проходит череду испытания на заводе. В общей сложности на электродвигателе мусоровоз преодолел около 100 км во время неоднократных рейсов по маршруту Миасс — Златоуст. По окончании испытаний машину ожидает традиционный этап доработки недочетов», — говорит Александр Ведерников, директор по развитию автомобильного завода «Урал».