Выпущена новая версия операционной системы «Альт Образование» 10.2
«Базальт СПО» выпустила новую версию операционной системы для образовательных организаций — «Альт Образование» 10.2. ОС предназначена для повседневного использования дошкольными организациями, школами, вузами, средними специальными учебными заведениями. Такой диапазон применения обеспеченопциями по настройке ОС и целевыми комплектами программ.
В процессе установки системы пользователи могут выбрать графическую среду XFCE или KDE Plasma. Первая устанавливается по умолчанию, а вторая — по выбору пользователя.
Пользователи могут скачать Р7-Офис, собранный для работы в ОС «Альт», из репозитория АО «Р7», установив специальный пакет.
«Альт Образование"позволяет создавать и интегрироватьрабочие места для учеников, студентов, преподавателей. Необходимый комплект программ можно выбрать на этапе установкиОС либо скачать в любое время из специального мета-пакета.
Операционная системаобеспечивает централизованное управление учебным классом, автоматизированную одновременную установку на несколько рабочих мест, поддерживает гостевые сеансы, может работать в гетерогенной сети, содержит сервер видеоконференций (на базе Jitsi Meet), совместима с образовательными веб-сервисами и отечественным ПО, работает с интерактивными досками. А благодаря ядру 6.1 LTS совместима с компьютерами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake).
Основные отличия «Альт Образования» 10.2 от предыдущей версии:
- проведено общее обновление пакетной базы дистрибутива;
- ядро ОС — 6.1 LTS (Long Time Support — версия с поддержкой в течение длительного времени);
- добавлена возможность выбрать сеть Wi-Fi до ввода логина при входе в систему, если установлена графическая среда KDE Plasma;
- пакет LibreOffice обновлен до версии 7.5 и вынесен в отдельный пункт установки, добавлена белорусская локализация с проверкой орфографии, морфологического анализа и расстановки переносов;
- добавлены инструменты, позволяющие людям с ограничением по зрению работать с компьютером и интернетом (ORCA, Speech-dispatcher);
- в инсталлятор добавлена группа программ «Робототехника», в ее составе — GZ-Simulator (симулятор робототехники, имитирует работу нескольких роботов в 3D-среде с динамическим взаимодействием между объектами) и Arduino (популярная программируемая платформа для разработки электронных устройств);
- исправлена проблема с недоступностью разрешения имен в некоторых сетях.
ОС «Альт Образование» 10.2 собрана для архитектур 32/64 бит Intel/AMD и aarch64 (Байкал-М).
Образовательные организации могут приобрестиоперационную систему по академической лицензии, обратившись к партнёрам «Базальт СПО«.Для домашнего использования ОС можно скачать и использовать бесплатно.
Для организаций, уже использующих «Альт Образование» на 10 платформе, обновление до версии 10.2 бесплатно.
Образы «Альт Образование» доступны по ссылке. Образы Alt-education-10.2-live запускаются без установки на компьютер.
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19.10.2307:10:10
19.10.2318:18:03