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Образование

Выпущена новая версия операционной системы «Альт Образование» 10.2

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«Базальт СПО» выпустила новую версию операционной системы для образовательных организаций — «Альт Образование» 10.2. ОС предназначена для повседневного использования дошкольными организациями, школами, вузами, средними специальными учебными заведениями. Такой диапазон применения обеспеченопциями по настройке ОС и целевыми комплектами программ.

В процессе установки системы пользователи могут выбрать графическую среду XFCE или KDE Plasma. Первая устанавливается по умолчанию, а вторая — по выбору пользователя.

Пользователи могут скачать Р7-Офис, собранный для работы в ОС «Альт», из репозитория АО «Р7», установив специальный пакет.

«Альт Образование"позволяет создавать и интегрироватьрабочие места для учеников, студентов, преподавателей. Необходимый комплект программ можно выбрать на этапе установкиОС либо скачать в любое время из специального мета-пакета.

Операционная системаобеспечивает централизованное управление учебным классом, автоматизированную одновременную установку на несколько рабочих мест, поддерживает гостевые сеансы, может работать в гетерогенной сети, содержит сервер видеоконференций (на базе Jitsi Meet), совместима с образовательными веб-сервисами и отечественным ПО, работает с интерактивными досками. А благодаря ядру 6.1 LTS совместима с компьютерами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake).

Основные отличия «Альт Образования» 10.2 от предыдущей версии:

  • проведено общее обновление пакетной базы дистрибутива;
  • ядро ОС — 6.1 LTS (Long Time Support — версия с поддержкой в течение длительного времени);
  • добавлена возможность выбрать сеть Wi-Fi до ввода логина при входе в систему, если установлена графическая среда KDE Plasma;
  • пакет LibreOffice обновлен до версии 7.5 и вынесен в отдельный пункт установки, добавлена белорусская локализация с проверкой орфографии, морфологического анализа и расстановки переносов;
  • добавлены инструменты, позволяющие людям с ограничением по зрению работать с компьютером и интернетом (ORCA, Speech-dispatcher);
  • в инсталлятор добавлена группа программ «Робототехника», в ее составе — GZ-Simulator (симулятор робототехники, имитирует работу нескольких роботов в 3D-среде с динамическим взаимодействием между объектами) и Arduino (популярная программируемая платформа для разработки электронных устройств);
  • исправлена проблема с недоступностью разрешения имен в некоторых сетях.

ОС «Альт Образование» 10.2 собрана для архитектур 32/64 бит Intel/AMD и aarch64 (Байкал-М).

Образовательные организации могут приобрестиоперационную систему по академической лицензии, обратившись к партнёрам «Базальт СПО«.Для домашнего использования ОС можно скачать и использовать бесплатно.

Для организаций, уже использующих «Альт Образование» на 10 платформе, обновление до версии 10.2 бесплатно.

Образы «Альт Образование» доступны по ссылке. Образы Alt-education-10.2-live запускаются без установки на компьютер.
Источник: https://www.basealt.ru/about/news/a...cionnoi-sistemy-alt-obrazovanie-102

операционная система, linux, образование, Альт Образование, Базальт СПО, новая версия, basealt
  • Нет аватара Александр У.
    19.10.2307:10:10

    Очень востребовано, хорошо и партиотично. Так как есть несколько ОС российского производства. Как минимум 4 — мне известно. Весь вопрос во внедрении. Будет команда внедрять по всем школам — значит со временем допилят до качественного состояния и все ошибки и болезни роста устранят.

    Это правильно — в школах должно быть отечественное ПО.

    #1270242
  • shigorin shigorin
    19.10.2318:18:03

    Для эльбруса доступна бета 10.2 — доводим ядро и браузер, остальное на месте (выпуск 10.1, разумеется, тоже никуда не терялся).

    #1270280
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