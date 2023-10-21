В Калужской области перезапустили остановленное производство машинных масел

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Приостановленное из-за санкций производство машинных масел перезапустили 18 октября на бывшем заводе «Total» в Ворсино Калужской области под брендом «Лемарк».

Это новая торговая марка моторных, трансмиссионных и индустриальных масел для российского рынка. Сегодня перезапустили производство", — написал Шапша в своем Telegram-канале.

Мощность предприятия — 75 тысяч тонн продукции в год.

Завод Total был запущен в 2018 году, объём инвестиций тогда составил более 3 миллиардов рублей. Весной прошлого года французская компания «TotalEnergies» объявила о приостановке работы завода.

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