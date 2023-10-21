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Производство

В Калужской области перезапустили остановленное производство машинных масел

 © znamkaluga.ru

Приостановленное из-за санкций производство машинных масел перезапустили 18 октября на бывшем заводе «Total» в Ворсино Калужской области под брендом «Лемарк».

Это новая торговая марка моторных, трансмиссионных и индустриальных масел для российского рынка. Сегодня перезапустили производство", — написал Шапша в своем Telegram-канале.

Мощность предприятия — 75 тысяч тонн продукции в год.

Завод Total был запущен в 2018 году, объём инвестиций тогда составил более 3 миллиардов рублей. Весной прошлого года французская компания «TotalEnergies» объявила о приостановке работы завода.

 © cdn-st4.smotrim.ru

Фото — https://znamkal...cd02jo211187072

Источник: https://1prime.ru/business/20231018...652.html?ysclid=lnw33c6dlh120367194

химическая промышленность, Калужская область
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