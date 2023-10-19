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Медучреждения

Новые поликлиники открылись в Московской области

 © mz.mosreg.ru

Новая поликлиника для взрослых на 100 посещений в смену открылась в Балашихе

В поликлинике организованы зоны комфортного ожидания приема врача, установлена современная навигация. Прием пациентов будут вести участковые терапевты, а также оториноларинголог, кардиолог, офтальмолог, эндокринолог, невролог. Записаться на прием к врачу можно по тел. 122, через региональный портал Госуслуг или чат-бот в Telegram.;

 © mz.mosreg.ru

 © mz.mosreg.ru

 © mz.mosreg.ru

 © mz.mosreg.ru

 © mz.mosreg.ru

 © mz.mosreg.ru

В селе Ромашково Московской области открылась новая поликлиника

 © oinfo.ru

 © odinweek.ru

За смену в медучреждении могут принять 350 человек

Новая поликлиника в селе Ромашково Одинцовского городского округа открыта для пациентов, прием проводится и для взрослых, и для детей, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

«В поликлинике оборудованы отдельные входы для разделения потоков пациентов. Медучреждение оснащено современным оборудованием, включая аппараты для рентгена, УЗИ и ЭКГ. Прием ведут как врачи общей практики, так и профильные специалисты: кардиолог, хирург, ЛОР-врачи, неврологи и офтальмологи и эндокринологи», — говорится в сообщении.

 © riamo.ru

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Источник: https://mz.mosreg.ru/sobytiya/novos...ika-dlya-vzroslykh-na-100-poseshche

модернизация здравоохранения, Московская область
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