Новые поликлиники открылись в Московской области

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Новая поликлиника для взрослых на 100 посещений в смену открылась в Балашихе

В поликлинике организованы зоны комфортного ожидания приема врача, установлена современная навигация. Прием пациентов будут вести участковые терапевты, а также оториноларинголог, кардиолог, офтальмолог, эндокринолог, невролог. Записаться на прием к врачу можно по тел. 122, через региональный портал Госуслуг или чат-бот в Telegram.;

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В селе Ромашково Московской области открылась новая поликлиника

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За смену в медучреждении могут принять 350 человек

Новая поликлиника в селе Ромашково Одинцовского городского округа открыта для пациентов, прием проводится и для взрослых, и для детей, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

«В поликлинике оборудованы отдельные входы для разделения потоков пациентов. Медучреждение оснащено современным оборудованием, включая аппараты для рентгена, УЗИ и ЭКГ. Прием ведут как врачи общей практики, так и профильные специалисты: кардиолог, хирург, ЛОР-врачи, неврологи и офтальмологи и эндокринологи», — говорится в сообщении.

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