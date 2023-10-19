Компания «Логические Системы» произвела более 800 миноискателей

ППО-2 © Фото из открытых источников

Отечественная компания ООО «Логические системы» г. Раменское Московской области, которая более 30 лет специализируется на разработке и производстве геофизического оборудования для инженерных изысканий, оборудования для обеспечение безопасности, а также производит специальное оборудование, произвела и отгрузила в войска более восьмисот миноискателей с начала СВО.

Среди линейки миноискателей, особенно сильно выделяется миноискатель комбинированный селективный двухканальный ППО-2, который предназначен для обнаружения инженерных боеприпасов в металлических и неметаллических корпусах, а также металлических и неметаллических объектов различных размеров, расположенных в непроводящих средах (грунт, снег, пресная вода и т. п. ).

Встроенный канал георадиолокации позволяет видеть профиль сканируемого участка, и, в отличие от канала металлодетектера, способен обнаружить взрывные устройства в неметаллическом исполнении.

Уникальность прибора заключается в использовании нескольких различных физических методик — индукционной и георадиолокационной, устройство совмещает по функционалу в себе металлоискатель и георадар 1200 МГц. Прибор может работать как металлодетектор, как георадар, а также в комбинированном режиме (совместно металлодетектор и георадар).

ППО-2 © Фото из открытых источников