В Магадане открылся новый спортивный комплекс

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Спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский» состоит из ледовой арены, пяти бассейнов, универсального спортзала, административного корпуса с двумя кафе и атриумом, которые занимают 12 тысяч квадратных метров, а вместе с территорией — 19 тысяч кв. метров. Универсальный спортзал позволяет проводить соревнования городского, регионального и всероссийского уровней по волейболу, баскетболу, мини-футболу, северному многоборью, гимнастике, плаванию, борьбе и боксу.

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В"Президентском" установлены современные тренажеры для силовых нагрузок, кардиотренажеры, большой бассейн имеет длину 25 метров и 8 дорожек, есть малый развлекательный бассейн, детский бассейн и бассейн с горками, а также ванны гидромассажа. Тут смогут одновременно тренироваться до 300 спортсменов. Залы будут использоваться муниципальными спортивными школами и федерациями по видам спорта. Все оставшееся свободное время будет предоставляться жителям Магаданской области на возмездной основе. Лица с ограниченными возможностями здоровья смогут пользоваться всеми залами.

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